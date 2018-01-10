HABER

Karekodlu Çek'e "Kayıt Sistemi" özelliği geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 54 dakika önce

- Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Akdeniz: - "Karekodlu Çek'e yeni bir özellik olarak geliştirdiğimiz Karekodlu Çek Kayıt Sistemi sayesinde çeki keşide edip alacaklısına verdikten sonra yetkilisini değiştiren kurumların 'bu imza sahibi yetkili değil' itirazları da ortadan kalkacak" - "Geçtiğimiz yılın başında çeklerde karekodun zorunlu hale gelmesiyle dolaşımda olan çekler içindeki karekodlu çek oranı yüzde 50 seviyelerine ulaştı"

İSTANBUL (AA) - Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, "Karekodlu Çek'e yeni bir özellik olarak geliştirdiğimiz Karekodlu Çek Kayıt Sistemi sayesindeçeki keşide edip alacaklısına verdikten sonra yetkilisini değiştiren kurumların 'bu imza sahibi yetkili değil' itirazları artık ortadan kalkacak." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Karekodlu Çek Sistemi'ne eklenen yeni özellikler hakkında bilgi vererek, güncel verileri paylaştı.

Türkiye'de çekin, ticari hayat için son derece önemli ödeme araçlarından biri olarak yerini korumaya devam ettiğini belirten Akdeniz, çek ile yapılan dolandırıcılıkları önlemek adına 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli hale gelen yeni Karekodlu Çek Kayıt Sistemi sayesinde çeki keşide edip alacaklısına verdikten sonra yetkilisini değiştiren kurumların 'İmza sahibi yetkili değil' itirazlarının ortadan kalkacağını açıkladı.

Akdeniz, çekin Türkiye açısından yaygın bir kredilendirme aracı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"2017 yılında 21 milyon adet çek kullanılarak 720 milyar liranın üzerinde çek keşide edildi. Çekin ticari hayattaki önemi göz önünde bulundurulduğunda güvenli ve şeffaf ticaretin önünü açan Karekodlu Çek Sistemi ticaret hacminin artırılması ve buna bağlı olarak üretim ve istihdamda artış sağlanması noktasında hayati önem taşıyor. Karekodlu çeke yeni bir özellik olarak geliştirdiğimiz Karekodlu Çek Kayıt Sistemi sayesinde ise çeki keşide edip alacaklısına verdikten sonra yetkilisini değiştiren kurumların 'bu imza sahibi yetkili değil' itirazları da artık ortadan kalkacak."

Geçen yıl karekodlu çeke sahip kişi sayısının 400 bine, karekodlu çek yaprak adedinin ise 23 milyona ulaştığını aktaran Akdeniz, 2017'nin başında çeklerde karekodun zorunlu hale gelmesi ile dolaşımda olan çekler içindeki karekodlu çek oranının yüzde 50 seviyelerine ulaştığını söyledi.

"Karekodlu çek, hem keşidecinin hem de alacaklının haklarını güvence altına aldı." diyen Akdeniz, Karekodlu Çek Kayıt Sistemi'nin kullanımının da çok kolay olduğunu anlattı.

Akdeniz, "Çekin üzerindeki karekodu okutmak isteyenlerin akıllı cep telefonlarına Findeks Mobil Uygulamasını indirmesi gerekiyor. Bu uygulamayı indirip, tamamen ücretsiz şekilde Findeks üyeliği tamamlandıktan sonra, önce çeki kayıt edecek kişinin kimliğinin teyit edilmesi gerekiyor. Hemen ardından çekin üzerindeki karekod, uygulama aracılığı ile okutularak bilgilerin girilmesi ile kayıt işlemi tamamlanabiliyor." bilgisini paylaştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

İlginizi Çekebilir

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına flaş soruşturma

ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına flaş soruşturma

Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı

Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı

Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.