HABER

Karesi Belediyesi 2 ödül kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, "Sağlığı Geliştiren Şehir Karesi" ve "Bilinçli Anneler Karesi’de" projeleri ile yerel yönetimler arası en iyi uygulamalar yarışmasında iki ödüle birden layık görüldü.Karesi Belediyesi, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde "Yarının Kentleri" temasıyla, bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında düzenlenen yarışmada iki ödülün sahibi oldu.

Karesi Belediyesi 2 ödül kazandı

Karesi Belediyesi, "Sağlığı Geliştiren Şehir Karesi" ve "Bilinçli Anneler Karesi’de" projeleri ile yerel yönetimler arası en iyi uygulamalar yarışmasında iki ödüle birden layık görüldü.
Karesi Belediyesi, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde "Yarının Kentleri" temasıyla, bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında düzenlenen yarışmada iki ödülün sahibi oldu. Yarışmaya 2 ayrı proje ve 2 panel ile katılan Karesi Belediyesi, kongre kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulamalar Yarışması’nda iki ayrı kategoride ödül alarak çalışmaları ile yerel yönetimlere örnek teşkil eden bir başarıya imza attı.
Karesi Belediyesi, "Sağlığı Geliştiren Şehir Karesi’ projesi ile şehir sağlığını geliştirme planları kategorisinde ödüle layık görülürken "Bilinçli Anneler Karesi’de" projesi ile de sağlık ve sosyal hizmet kategorisinde kongre özel ödülüne layık görüldü. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ödülleri Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları Prof. Dr. Nur Baran Aksakal ve Prof. Dr. Didem Evci Kiraz tarafından takdim edildi.
Ödül töreninin ardından konu ile ilgili açıklama yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yalnızca sağlıklı insanların yaşadığı şehirler değil, sağlıklı insanların yaşadığı sağlıklı şehirler hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda; kent ve kentli sağlığını, sürdürülebilir çevre ve kalkınma hedeflerini, katılımcı yönetim anlayışı ile halkımızın görüşlerini önemsiyor gelecek nesillerimize yaşanılabilir bir Karesi bırakmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimizin en büyük paydaşı olarak gördüğümüz Karesili hemşerilerim adına bu ödülü almaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Ayrıca kongreyi gerçekleştiren ve bize bu ödülleri layık gören kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Karesi Belediyesi 2 ödül kazandı

Karesi Belediyesi 2 ödül kazandı

AK Partili başkanın 'çapkınlık' yorumu iki şehir arasında 'namus' tartışması başlattıAK Partili başkanın 'çapkınlık' yorumu iki şehir arasında 'namus' tartışması başlattı
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorumKılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum
İYİ Parti'den flaş açıklama!İYİ Parti'den flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.