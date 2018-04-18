Karesi Belediyesi 2 ödül kazandı

Karesi Belediyesi, "Sağlığı Geliştiren Şehir Karesi" ve "Bilinçli Anneler Karesi’de" projeleri ile yerel yönetimler arası en iyi uygulamalar yarışmasında iki ödüle birden layık görüldü.

Karesi Belediyesi, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde "Yarının Kentleri" temasıyla, bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında düzenlenen yarışmada iki ödülün sahibi oldu. Yarışmaya 2 ayrı proje ve 2 panel ile katılan Karesi Belediyesi, kongre kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulamalar Yarışması’nda iki ayrı kategoride ödül alarak çalışmaları ile yerel yönetimlere örnek teşkil eden bir başarıya imza attı.

Karesi Belediyesi, "Sağlığı Geliştiren Şehir Karesi’ projesi ile şehir sağlığını geliştirme planları kategorisinde ödüle layık görülürken "Bilinçli Anneler Karesi’de" projesi ile de sağlık ve sosyal hizmet kategorisinde kongre özel ödülüne layık görüldü. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ödülleri Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları Prof. Dr. Nur Baran Aksakal ve Prof. Dr. Didem Evci Kiraz tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin ardından konu ile ilgili açıklama yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yalnızca sağlıklı insanların yaşadığı şehirler değil, sağlıklı insanların yaşadığı sağlıklı şehirler hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda; kent ve kentli sağlığını, sürdürülebilir çevre ve kalkınma hedeflerini, katılımcı yönetim anlayışı ile halkımızın görüşlerini önemsiyor gelecek nesillerimize yaşanılabilir bir Karesi bırakmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimizin en büyük paydaşı olarak gördüğümüz Karesili hemşerilerim adına bu ödülü almaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Ayrıca kongreyi gerçekleştiren ve bize bu ödülleri layık gören kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.