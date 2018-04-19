Karesi’de caz şenliği

Karesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen caz konserinde dinleyiciler müziğe doydu.
Caz konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterince salon girişinde izdiham yaşandı. İçerisinde akademisyen ve öğrencilerin yer aldığı 50 kişilik orkestra; Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Ahmet Serkan Ece ve Balıkesir Üniversitesi’nden Hasan Hakan Okay şefliğinde Ceren Temel’in seslendirdiği eserlerle Balıkesirli sanatseverlere unutulmayacak bir akşam yaşattı.
Seyircilerin salon ve merdiven boşluklarını doldurduğu, kapı önünde uzun kuyruklar oluşturan bu keyifli konserin tamamlanmasının ardından açıklama yapan orkestra şeflerinden Hasan Hakan Okay, “Şehrimizde böyle faaliyetlerin gerçekleşiyor olması bizleri heyecanlandırıyor. Dışarıda uzun kuyruklar oluşmuş, giremeyen insanlar varmış. Bu durumun bizi heyecanlandırdığını söylemem gerekir. Bu noktada da gerçekten bizim her istediğimize yirmi saniye gibi kısa bir süre içerisinde olur diyen Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Burada 50 kişilik bir organizasyonla birlikte aslında perde arkasında birçok insanın çalıştığı büyük bir iş oldu. Bize bu konuda yardımcı olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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