HABER

Karesi’de çöp konteynerleri yeşillendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi ilçedeki ana arterlerden olan Bandırma Caddesi üzerindeki çöp konteynerlerini yeşile kaplayarak caddeye estetik kattı.

Karesi Belediyesi ilçedeki ana arterlerden olan Bandırma Caddesi üzerindeki çöp konteynerlerini yeşile kaplayarak caddeye estetik kattı. Vatandaşlar çöp konteynerlerine yapılan yeni uygulamayı çok beğendi.
Karesi İlçesi’nde ana caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin görsellik açısından çevreye uyumlu olması için çevreci yeşil kaplama yapıldı. Çevreci yeşil kaplama uygulaması Karesi ilçesinin merkez ana arterlerinden olan Bandırma Caddesi üzerinde pilot uygulama yapıldı. Cadde üzerindeki çöp konteynerlerinin hepsi yeşil kaplanarak caddeye farklı bir görünüm kazandırıldı.
Cadde üzerindeki mahalle sakinlerinden Necati Eroğlu, çevre dostu yeşil kaplamalı çöp konteynerlerinin cadde ile uyumlu olduğunu dile getirdi. Eroğlu, "Bu hizmet takdire şayan olmuş. Bence bu uygulamayı sadece çöp kutuları kapatıldı olarak düşünmeyelim, belediyenin çevreye duyduğu saygıyı da gösteriyor" dedi. Bandırma Caddesi üzerinde pilot uygulama olarak başlatılan çevreci yeşil kaplama halktan gelen talebe göre yaygınlaştırılması planlanıyor.

Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalarAbdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar
Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş...Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş...
Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'den derbi yorumu

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.