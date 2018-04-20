Karesi’de çöp konteynerleri yeşillendi

Karesi Belediyesi ilçedeki ana arterlerden olan Bandırma Caddesi üzerindeki çöp konteynerlerini yeşile kaplayarak caddeye estetik kattı. Vatandaşlar çöp konteynerlerine yapılan yeni uygulamayı çok beğendi.

Karesi İlçesi’nde ana caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin görsellik açısından çevreye uyumlu olması için çevreci yeşil kaplama yapıldı. Çevreci yeşil kaplama uygulaması Karesi ilçesinin merkez ana arterlerinden olan Bandırma Caddesi üzerinde pilot uygulama yapıldı. Cadde üzerindeki çöp konteynerlerinin hepsi yeşil kaplanarak caddeye farklı bir görünüm kazandırıldı.

Cadde üzerindeki mahalle sakinlerinden Necati Eroğlu, çevre dostu yeşil kaplamalı çöp konteynerlerinin cadde ile uyumlu olduğunu dile getirdi. Eroğlu, "Bu hizmet takdire şayan olmuş. Bence bu uygulamayı sadece çöp kutuları kapatıldı olarak düşünmeyelim, belediyenin çevreye duyduğu saygıyı da gösteriyor" dedi. Bandırma Caddesi üzerinde pilot uygulama olarak başlatılan çevreci yeşil kaplama halktan gelen talebe göre yaygınlaştırılması planlanıyor.