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Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisinin düzenlediği Uçurtma Şenliği ve Fidan Dikim töreni ile Şamlı Mahallesinde yapıldı.

Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisinin düzenlediği Uçurtma Şenliği ve Fidan Dikim töreni ile Şamlı Mahallesinde yapıldı. Çocuklarla birlikte uçurtma yapıp, uçuran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Karesi çocuklarla daha güzel" dedi.
Karesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Karesili çocuklar için ’Uçurtma Şenliği ve Fidan Dikim Töreni’ düzenledi. Şamlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan programa Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da katıldı. Yüzlerce çocuğun aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiği etkinlikte uçurtmalarını havalandıran çocuklar ayrıca halat çekme oyunu, bilek güreşi, ip atlama, futbol, tenis, basketbol gibi birbirinden eğlenceli oyunlarla gönüllerince eğlendi. 7’den 70’e herkesin keyifli vakit geçirdiği şenlikte çocuklarla birlikte uçurtma yapıp uçuran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Her zaman diyoruz; biz en çok çocukların belediyesiyiz. Bu etkinlikte bunu ispat ediyor" dedi.
"Balıkesir ve Karesi çocuklarla çok güzel" diyen Başkan Yücel Yılmaz, "Karesi Kent Konseyimizin halkımıza yönelik yaptığı sosyal faaliyetlerden bir tanesini Şamlı Mahallesi’nde gerçekleştirdik. Çocuklarımızla birbirinden güzel aktiviteler yaptık. Ailecek yapılabilecek güzel bir etkinlik oldu. Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi olarak en çok çocuklarımız için, onların geleceği için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. "Uçurtmalar bizden eğlenmek sizden" diyerek Uçurtma Şenliği düzenlediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, etkinlikte emeği geçenlere ve katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı

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Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı
2 / 7

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı
3 / 7

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı
4 / 7

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı
5 / 7

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı
6 / 7

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı
7 / 7

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı

Karesi’de uçurtma şenliği yapıldı
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