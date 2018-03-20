Kargı Belediyesi’nde mülakat heyecanı

Kargı Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasında son aşamaya gelindi. Süreç içerisinde yapılan tahkikatlar neticesinde şartları kanunlara uyan ve mülakata girmeye hak kazananlar mülakata alınmaya başlandı.

28 kişinin mülakat sınavına girmeyi hak ettiğini ifade eden Sınav komisyon başkanı ve Kargı Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Süleyman Biçer, mülakat sınavını yapılan işin duruma göre uygulamalı ve sözlü olarak iki şekilde yapacaklarını ifade etti. Biçer temizlik işçilerinin yalnızca uygulamalı mülakata, operatör, sekreter, kaynakçı, emlak servisi, tahsilat, şoför, içme suyu görevlisi, elektrikçi, büro hizmetleri gibi görevlerde çalışanların ise yalnızca sözlü sınava gireceklerini belirtti.

İlk olarak İtfaiye Amirliği’nde 11 temizlik işçisinin uygulamalı mülakatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen mülakatın komisyon başkanlığını Kargı Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Süleyman Biçer, üyeliğinde ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Küçükaydın, Belediye Şefi Nazan Taner, Belediye Mali Hizmetler Müdür V. Sabri Pektutan ve belediye personeli Hüseyin Küçükçene yer aldı. Mülakatta temizlik işçileri yapacakları işleri komisyon üyelerinin karşısında uygulamalı olarak gösterdiler.

Operatör, sekreter, kaynakçı, emlak servisi, tahsilat, şoför, içme suyu görevlisi, elektrikçi, büro hizmetleri gibi görevlerde çalışan 17 kişinin ise sözlü mülakatı yarın belediye hizmet binasında gerçekleştirilecek. Mülakatların tamamlanmasının ardından sürecin büyük bir kısmı tamamlanmış olacak. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı uygulama yönetmeliğine göre Kargı Belediyesi kendi bünyesinde şirket kuracak. Kurulacak şirketin resmi tüm prosedürleri tamamlanarak onaya sunulmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek.

Kararı, İçişleri Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde onaylaması beklenirken, işçiler 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren kurulacak olan bu şirketin elamanı olarak çalışmaya başlayacaklar.