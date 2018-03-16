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Kargı Orman İşletme Müdürülüğü’ne Bayraktar atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:36 | Son Güncelleme

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Bayraktar yeni görevine başladı.Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, 2004- 2009 yıllarında Kargı Erenler Kös Orman İşletme Şefliğinde şef, 2009-2011 yılllarında Merzifon, 2011-2016 yıllarında Bafra, 2016-2018 yıllarında Tokat Orman İşletme Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.Kargı’da daha önce 5 yıl görev yaptığını hatırlatan Bayraktar, yeniden Kargı’da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Görevimizi en iyi şekilde yapmak için çalışacağız" dedi.

Kargı Orman İşletme Müdürülüğü’ne Bayraktar atandı

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Bayraktar yeni görevine başladı.
Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, 2004- 2009 yıllarında Kargı Erenler Kös Orman İşletme Şefliğinde şef, 2009-2011 yılllarında Merzifon, 2011-2016 yıllarında Bafra, 2016-2018 yıllarında Tokat Orman İşletme Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.
Kargı’da daha önce 5 yıl görev yaptığını hatırlatan Bayraktar, yeniden Kargı’da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Görevimizi en iyi şekilde yapmak için çalışacağız" dedi.

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