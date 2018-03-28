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Kargı’da ezanı güzel okuma kursu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 03:23 | Son Güncelleme

Kargı İlçe Müftülüğü tarafından “Ezanı Güzel Okuma Kursu” açıldı.Kargı’da Mihri Hatun Camii giriş katında bulunan toplantı salonunda açılan kursa 17 imam hatip ve müezzin kayyım katıldı.Ezan okuma ve müezzinlik görevlilerinde kaliteyi artırmak için böyle bir kurs açtıklarını söyleyen Kargı Müftüsü Mehmet Yıldız, “Kursiyerlere ses eğitimi ve nefes kullanımı kazandırmaya çalışıyoruz.

Kargı’da ezanı güzel okuma kursu açıldı

Kargı İlçe Müftülüğü tarafından “Ezanı Güzel Okuma Kursu” açıldı.
Kargı’da Mihri Hatun Camii giriş katında bulunan toplantı salonunda açılan kursa 17 imam hatip ve müezzin kayyım katıldı.
Ezan okuma ve müezzinlik görevlilerinde kaliteyi artırmak için böyle bir kurs açtıklarını söyleyen Kargı Müftüsü Mehmet Yıldız, “Kursiyerlere ses eğitimi ve nefes kullanımı kazandırmaya çalışıyoruz. Eğitildikten sonra her ses güzeldir. Buna bir de ihlas ve samimiyet ilave olunca ezanın da Kur’an-ı Kerim’in de tadına doyulmaz. Yeter ki bunun bir ibadet olduğu unutulmasın ve Allah rızası için yapılsın. Osmancık’tan gelerek ders veren hocamıza ve katılımlarından dolayı kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kursumuzun başarılı, feyizli ve bereketli geçmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
Ezanı Güzel Okuma Kursu Öğreticiliğini Osmancık Müftülüğü’ne bağlı İbrahim Bardak’ın yaptığı kurs, dört hafta devam edecek.

Kargı’da ezanı güzel okuma kursu açıldı

Kargı’da ezanı güzel okuma kursu açıldı

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