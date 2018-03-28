Kargı’da ezanı güzel okuma kursu açıldı

Kargı İlçe Müftülüğü tarafından “Ezanı Güzel Okuma Kursu” açıldı.
Kargı’da Mihri Hatun Camii giriş katında bulunan toplantı salonunda açılan kursa 17 imam hatip ve müezzin kayyım katıldı.
Ezan okuma ve müezzinlik görevlilerinde kaliteyi artırmak için böyle bir kurs açtıklarını söyleyen Kargı Müftüsü Mehmet Yıldız, “Kursiyerlere ses eğitimi ve nefes kullanımı kazandırmaya çalışıyoruz. Eğitildikten sonra her ses güzeldir. Buna bir de ihlas ve samimiyet ilave olunca ezanın da Kur’an-ı Kerim’in de tadına doyulmaz. Yeter ki bunun bir ibadet olduğu unutulmasın ve Allah rızası için yapılsın. Osmancık’tan gelerek ders veren hocamıza ve katılımlarından dolayı kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kursumuzun başarılı, feyizli ve bereketli geçmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
Ezanı Güzel Okuma Kursu Öğreticiliğini Osmancık Müftülüğü’ne bağlı İbrahim Bardak’ın yaptığı kurs, dört hafta devam edecek.
Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti
Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Sahilde aşka geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum