HABER

Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 23:31 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesinde "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı yapıldı.Kargı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı Kaymakam Emre Çifci başkanlığında yapıldı.Başlatılan seferberlik ile okuma-yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşabilmeyi hedeflediklerini belirten Kaymakam Emre Çifci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Okuma-Yazma Seferberliği başlatıldı.

Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

Çorum’un Kargı ilçesinde "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı yapıldı.
Kargı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı Kaymakam Emre Çifci başkanlığında yapıldı.
Başlatılan seferberlik ile okuma-yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşabilmeyi hedeflediklerini belirten Kaymakam Emre Çifci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Okuma-Yazma Seferberliği başlatıldı. Bugün bu toplantıda, ilçemizde okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızı daha kolay tespit etmek ve ulaşmak için gerçekleştirilecek çalışmalar konusunda istişare etmek için toplandık” dedi.
Okuma-yazma bilmeyenlerin tespiti ve kursa yönlendirilmeleri konusunda herkesten destek beklediklerini ifade eden Kaymakam Çifci, "Bu konuda hepimize iş düşüyor. Okuma ve yazma bilmeyen herkese ulaşacağız. Amacımız önce iyi bir tespit çalışması yapmaktır. Bu süreçte, Okuma-Yazma Seferberliği’ne kurumlar ve muhtarlarla birlikte tüm toplumun destek olması işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Bundan sonraki süreçte, bu çalışmamızı el birliği ile başarılı bir şekilde tamamlamayı arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.
Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ve görev dağılımının ardından sona erdi.
Kargı Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Çifci’nin yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Küçükaydın, İlçe Müftüsü Mehmet Yıldız, Halk Eğitim Müdürü Mücahit Açıkbaş, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, mahalle muhtarları katıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı!

Zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı!

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

Bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu

Bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu

Trakya Belediye Başkanları Alpullu için toplandı

Trakya Belediye Başkanları Alpullu için toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.