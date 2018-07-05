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Kargo kolisinden yayılan koku 10 kişiyi hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

Kayseri'de, bir giyim mağazasına gelen kargo kolisinin açılmasıyla etrafa yayılan kokudan etkilenen 5'i mağaza çalışanı 10 kişi hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir giyim mağazasına kargoyla gelen ve içerisinde kıyafet bulunan paketin açılması esnasında çevreye yayılan kokudan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazancılar Çarşısında faaliyet gösteren bir giyim mağazasına İzmir'deki toptancısından kargoyla gelen içerisi kıyafet dolu koliler çalışanlar tarafından teslim alındı.

Koliler mağaza çalışanları tarafından açılarak reyonlara yerleştirilmeye başladığı sırada bir paketin açılmasıyla çevreye yoğun bir koku yayıldı.

Çevreye hızla yayılan kokudan etkilenen 5 mağaza çalışanı solunum problemi yaşayıp fenalaştı. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan 5 vatandaş da kokudan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 10 kişi, kimyasal zehirlenme şüphesiyle özel karışımlarla yıkandıktan sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kokunun etkili olduğu çarşıda polis ekiplerince güvenlik önlemi alınarak çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Kayseri Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de cihazlarla ölçüm yaparak etrafa yayılan kokunun içeriğini tespit etmeye çalıştı.

AFAD ekiplerinin elde ettiği ilk bulgulara göre, kıyafet paketinde yoğun amonyum sülfat ve karbonmonoksit tespit edildi. Yetkililer, kıyafetlerin korunması için kullanılan kimyasalların, kargodayken başka paketlerden sızan kimyasallarla etkileşimi sonucu kokunun meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
kargo Kayseri kıyafet zehirlenme

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