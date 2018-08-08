KARGO ŞİRKETİNE UYUŞTURUCU OPERASYONU 

Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
İstanbul'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geçtiğimiz perşembe günü Başakşehir'de bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Kargo şirketinde yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere koliye konulmuş ve pestil görünümü verilmiş 3588 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Polis kamerası görüntüleri
-Kolinin açılışı
-Pestil şeklindeki afyon sakızı
-Kolideki diğer ürünler
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