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Kargoları böyle çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:50 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de yüzleri maskeli 4 kişi bir kargo şubesinin deposunda teslimata hazır paketleri çaldı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY'de yüzleri maskeli 4 kişi bir kargo şubesinin deposunda teslimata hazır paketleri çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan bir kargo şubesinin deposunda dün sabah saat 07.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlar kapalı kasa bir minibüsle kargo şubesinin deposunun önüne yanaştı. Aracı kullanan kişi kaçmak için araçta bekledi. Yüzleri maskeli 4 kişi deponun kapısını kırarak içeri girdi. 3 dakika içerisinde teslimata hazır kargoları çalan hırsızlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Alarmın çalmasıyla şube müdürüne haber verildi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri arıyor.

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