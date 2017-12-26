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Karı-koca arasındaki iğrenç anlaşma böyle bitti!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 11:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

Adana'da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahsın genç kadını 3 bin lira yerine bin lira getirdiği için 18 yerinde bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek çocuğu olan Gamze İlhan (28), 6 yıl önce eşinden boşandı. İlhan 1 yıl sonra bu kez Soner Uçku ile evlendi. Çift, Uçku’nun borçları nedeniyle tedbir amacıyla geçtiğimiz yıl boşanmalarına rağmen, aynı evde birlikte yaşamaya devam etti. İlhan, sosyal tesislerde ev kiralayıp, burada diğer kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı.

Daha önce eşine haftalık 3 bin lira para veren Gamze İlhan, son dönemlerde bin lira vermeye başladı. İkili arasında bu nedenle tartışma çıkarken, İlhan ve Uçku’nun da arası açıldı. Önceki akşam biri kadın 2 arkadaşlarıyla birlikte evlerinde alkol alan çift, daha sonra kendi yatak odalarına geçerek, yine para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Uçku eşini darp etmeye başladı.

Evdeki diğer arkadaşlarının araya girmesiyle Uçku odadan çıkartılırken, İlhan da kendisini yatak odasına kilitledi. Soner Uçku, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin bulunduğu odaya zorla girip, onu tam 18 yerinden bıçakladı, ardından da olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, acı haberi alan 63 yaşındaki baba Tevfik İlhan, kızının cenazesini almaya geldi. Burada polis tarafından ifadesine başvurulan baba İlhan, “Kızım bana tekstil fabrikasında çalıştığını, eşinin de kulüp işlettiğini söylemişti. Eşiyle aralarında ufak tefek sorunlar vardı. Zaten Soner’in borçları yüzünden bir yıl önce boşanmış ama aynı evde yaşamaya devam etmişlerdi. Soner Uçku’dan şikayetçiyim. Yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyorum” dediği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama kadın cinayeti adana

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
YETKİLİLER BU ADANAYA BİR CÖZUM BULMALI YA SUC İŞLEYENİ ASACAKLAR YA DA ADANAYI DAGITACAKLAR
ne güzel 2 pislik temizlenmiş.
nasıl bir babasın?
@akyurd çocuklarını cemaat yurtlarına veren babalara da aynı şeyi söylemek lazım
@fsm14532011 hadi len ordan çakal
babaya bak. resmen kızını ateşin ortasına atmış...
Sozun bittigi yer
TÜMDEN PİSLİKMİŞ BUNLAR .
yine Adana
hep adana hepp adanas 10 herde hepsii adana. dinii inanı olmayan bir yer olmuş
yinemi adana:??
@deprem Cinayetler Adana da çocuklara tecavüzler akepenin oyları silip süpürdüğü yerlerde.
@fsm14532011 buralar akepe kalesi değil. bütün sahillerde akepe kaybetti de ondan bunlar arttı,uyanık. bakalım
@fsm14532011 Siz de halkın silip süpürüp attığı yerde yaşıyorsunuz galiba...
haftada 3000tl para ödüyor iyimiş valla su testisi su yolunda kırılmış işte
ne ayıp.bu sahillerde bu tip cinayetler oluyor.burada kim kazandı maçı
HER ZAMANKİ GİBİ YİNE YER ADANA NORMALDİR..
ne güzel ülke bi yabancı gözüyle ülkeye bakın iki dk. ne kadar pislik hırsızlık hak yeme varsa bizde oluyor insan değeri sıfır
Hayır bildigimizde Şer; Şer bildigimizdede Hayır vardır. Allah affetsin Ölen Kadını;
her gün pislik ve vahşet haberleri duyuyoruz hepimiz de bela okuyoruz ama pek bir şey değişmiyor gibi neden böyle diye aklınıza takılıyorsa Allah Hz. Muhammed' e senden sonra gelecek olan insanlara yanlış yaptıklarında düzelirler diye onlara musibet getirmeyeceğim onların cezasını ahirete saklayacağını söylemiş daha önceki, nesillerde azan toplumlara Allah tarafından belaydı tufandı her şey geliyor toplumları helak oluyordu Kuranı-ı Kerimde bunlar çokça anlatılıyor zaten işte bu yüzden bu tür azmış toplumların cezası ahirete kaldı. (ben öyle biliyorum)
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