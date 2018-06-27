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Karı-kocanın cesetleri araçta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de boşanma aşamasındaki karı-koca, araçta silahla öldürülmüş halde bulundu

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de boşanma aşamasındaki karı-koca, araçta silahla öldürülmüş halde bulundu.

Polise başvuran Murat T, boşanma davaları süren ablası Oya Ö. (32) ile eşi Kahraman Ö'nün (42) Ekinoba Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir sitedeki evlerinde tartıştıktan sonra konuşmak için dışarı çıktığını, cep telefonundan aradığı ablasının cevap vermemesi üzerine şüphelenerek aramaya çıktığını, sitenin otoparkında araç içinde ablası Oya Ö. ve eniştesi Kahraman Ö'yü kanlar içinde bulduğunu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, Oya Ö. ile Kahraman Ö'nün öldüğünü tespit etti. Yapılan ilk incelemede, Kahraman Ö'nün cesedinin yanında bir tabanca bulunduğu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği bildirildi.

Oya Ö. ile Kahraman Ö'nün cesetleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kahraman Ö'nün, Atatürk Havalimanı'nda tabancayla görev yapan özel güvenlik görevlisi olduğu, geçen yıl Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir süre tedavi gördüğü, bu tedavinin ardından tabancasız görev yapmaya başladığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece cinayet intihar

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