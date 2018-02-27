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Karikatürist Memecan, annesini son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:28 | Son Güncelleme

Ünlü Karikatürist Salih Memecan’ın vefat eden annesi, Ordu’da toprağa verildi.Tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden 89 yaşındaki Nurten Memecan için, Altınordu Atik İbrahim Paşa Camisi’nde, öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Karikatürist Memecan, annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü Karikatürist Salih Memecan’ın vefat eden annesi, Ordu’da toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden 89 yaşındaki Nurten Memecan için, Altınordu Atik İbrahim Paşa Camisi’nde, öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Karikatürist Salih Memecan, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Nurten Memecan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Kirazlimanı Mahallesi Asri Mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, Salih Memecan’ın yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile vatandaşlar katıldı.

Karikatürist Memecan, annesini son yolculuğuna uğurladı

Karikatürist Memecan, annesini son yolculuğuna uğurladı

Karikatürist Memecan, annesini son yolculuğuna uğurladı

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