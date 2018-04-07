‘Karımı Gördünüz mü?’nün İzmir galasına büyük ilgi

Başrollerinde Nuri Alço, Peker Açıkalın, Ivana Sert gibi oyuncuların yer aldığı ‘Karımı Gördünüz mü?’ filmi İzmirlilerle buluştu.

Bülent Pelit’in yönettiği, başrollerini Peker Açıkalın, Ivana Sert, Nuri Alço, Esra Sönmezer, Çoşkun Göğen, Berna Öztürk, İlker Kurt ve Arda Kural’ın paylaştığı ’Karımı Gördünüz mü?’ filminin galası İzmir Optimum’da gerçekleştirildi. Film ekibi, sinemaseverlere kahkaha dolu dakikalar yaşattı.

İzmir’deki yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Nuri Alço, “Başarılı bir film oldu. Yeşilçam olarak gerek yapımcımız gerek yönetmenimiz gibi böyle insanların yanında yer almak destek vermek güzeldi. İyi bir ekip işi çıkardık. İnşallah devamı gelir” diye konuştu.

“Yeşilçam tabanına yer verdik”

Oyunculardan Peker Açıkalın da her yaptığı filmin arkasında durduğunu, mühim olanın kamera arkasındaki enerji ve sinerji olduğunu belirterek, “Amacımız morali bozuk olan insanlara böyle filmlerle bir an dahi olsa moral verebilmek” dedi.

İzlerken insanların eğlenebileceği absürt bir komedi filmi çektiklerini belirten Yönetmen Bülent Pelit, Yeşilçam tabanına da filmde yer verdiklerini söyledi.

Filmin konusu

Hakkı, ünlü ve oldukça zengin bir iş adamıdır. Hakkı birçok turistik tesisi ve yatı olmasına rağmen, karısı Makbule’nin farklı yerlerde tatile çıkma istediğini geri çeviremez. Güzel bir otelde yer ayarlayarak karısını istediği tatil yerine götürür. Otele girdikleri andan itibaren tüm gözler gösteriş meraklısı çiftin üzerindedir. Çevresindekilere laf yetiştirmeye çalışan Hakkı, bir süre sonra karısının yanında olmadığını fark eder. Otelin çevresinde eşini aramaya başlayan Hakkı bir türlü bulamaz.