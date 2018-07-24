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'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

Konya'da galerici Rahim A., 'Eşinden boşan benimle evlen' diyen sevgilisi Azerbaycan uyruklu Saibe Yükselir'i (50) 8 kurşunla öldürüldü. Çiftin daha önce de bu konuda kavga ettiği hatta olay yerine polislerin geldiği daha sonra da barıştıkları ortaya çıktı. Ekipler her yerde kaçan katil zanlısını arıyor

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Konya Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi ve eşinden boşanmış olan Saibe Yükselir, dün Rahim A.'nın iş yerine gelerek, iddiaya göre eşinden boşanıp kendisiyle evlenme sözünü yerine getirmesini istedi. İkili bunun üzerine tartıştı.
Tartışma sırasında olay yerine gelen polis geldi. Çift birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyleyerek barıştı.

KATİL ZANLISI KAÇTI

Rahim A., bugün otomobil ile iş yerine geldiği sırada, Saibe Yükselir'e tabancayla 8 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Yükselir'i, araçtan atan Rahim A., hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yükselir, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Rahim A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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yasak aşk cinayet Konya saibe yükselir

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