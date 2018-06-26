Karısı komşudan hamile kalınca çıldırdı! Sonrası korkunç

Olay, 25 Kasım 2017 tarihinde, Kadriye Mahallesi 681 Sokak üzerinde meydana geldi. İsmet Sarsılır'ın eşi Ü.S. (29), şiddetli geçimsizlik nedeniyle evinden ayrılıp, annesinin evine geldi. Ü.S., bir süre sonra Sarsılır'dan boşanmamasına rağmen aynı mahallede oturan Orhan Elalmış ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Sarsılırdan olan çocuklarını da yanına alan ve Elalmış'tan hamile kalan Ü.S., çocuğunu aldırmak istedi. 'ÜVEY BABAM BİZİ ÖLDÜRECEKMİŞ' Orhan Elalmış, iddiaya göre, "Sen o çocuğu aldırırsan ben de senin çocuklarını öldürürüm" dedi. Bu konuşmaya şahit olan M.S., babası Sarsılar'a giderek, "Üvey babam bizi öldürecekmiş, buradan kaçalım" diye ağladı. Bunun üzerine sokağa çıkan Sarsılır, Orhan Elalmış hakkında küfürlü konuşup, "Kimse benim çocuklarıma dokunamaz" diyerek, bağırmaya başladı. Konuşmaları duyan Elalmış'ın eşi Mehtap Elalmış, kocasını arayıp, durumu anlattı. Bunun üzerine Elalmış, babası Erol Elalmış ile birlikte sokağa geldi. Baba- oğul ile İsmet Sarsılır arasında sokakta başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol Elalmış, iddiaya göre, yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarsılır'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İsmet Sarsılır, kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yerinden kaçan Orhan ile babası Erol Elalmış, yakalanıp, gözaltına alındı. Baba- oğul, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Orhan ile babası Erol Elalmış hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Erol ile oğlu Orhan Elalmış ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanıklardan Orhan Elalmış, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve İsmet Sarsılır'ı kendisinin vurmadığını öne sürdü. Tartışma sırasında sokağın başka tarafından silah sesi geldiğini ve Sarsılır'ın vurulduğunu ileri süren Elalmış. "Olaydan 15- 20 gün önce İsmet ve Hasan ellerindeki tüfeklerle üzerime geldiler. Beni zorla evlerine götürdüler. Burada eski eşinin kocası olmamdan dolayı konuştuk. Ben Ü.S.'nin çocuklarına babalık yaptım. Olay günü de yine silahlarla üzerime geldiler. Ben hasmımız olduğu için aracımda tüfek taşırım. İsmet ve Hasan bana doğru ateş etti. Ben de babamın elindeki tüfeği almaya çalıştım. 'Ver yoksa bizi öldürecekler' dedim. Üzerimize ateş etmeye devam ettiler. Ben de babamdan tüfeği alıp, havaya doğru ateş ettim. Daha sonra yine silah sesi duydum. İsmet'in vurulduğunu söylediler. Ben de sakin bir şekilde olay yerinden ayrıldım" dedi.

Oğlu gibi suçlamaları kabul etmeyen Erol Elalmış ise "Oğlumu daha önce zorla kaçırmışlar. Bunu bana daha sonra söylediğinde oğluma bunlardan uzak durmasını söyledim. Bunlar uyuşturucu ticareti yapıp, uyuşturucu kullanıyorlardı. Olay anı da oğlumun anlattığı gibidir. Oğlum havaya ateş etti. Benim elim sakattır. Kimseye ateş etmedim" diye konuştu. 'ORHAN 2 EL ATEŞ ETTİ, İSMET'İ VURDU' İsmet Sarsılır'ı, dini nikahla birlikte yaşadığı Orhan Elalmış'ın öldürdüğünü öne süren Ü.S. de her iki aile tarafından da tehdit edildiğini söyledi. Olayda kayınpederinin suçunun olmadığını iddia eden Ü.S., şunları kaydetti: "Maktül benim eski kocam olur. Uyuşturucu kullandığı ve bana şiddet gösterdiği için annemin evine döndüm. Resmi olarak boşanmadık. Daha sonra Orhanla dini nikahlı olarak yaşamaya başladım. Orhan, resmi nikahlı eşiyle görüşmeye devam edince annemin evine gitmiştim. Bizi zorla tekrar eve getirdi. Bizi silah zoruyla götürdüğünü küçük kızım İsmet'e söylemiş. Buna sinirlenen İsmet dışarı çıkıp, ateş edip, küfretmiş. Sokak ortasında karşı karşıya geldiler. Orhan 2 el ateş etti ve İsmet'i vurdu. Olayı ise kayınpederim ayırmaya çalıştı; ancak beceremedi. Onun suçu yoktur. Hem maktulün hem de Orhan'ın ailesinin tehditleri yüzünden kadın koruma evinde kalıyorum."