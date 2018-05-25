"Karışık Dünya" resim sergisi açıldı

Başkentte Kazak ressam Karim Baigutov'un eserlerinden oluşan "Karışık Dünya" sergisi açıldı.

Basın Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, merkezde ilk defa yabancı bir sanatçının eserlerinin sergilendiğini belirtti.

Dünyada sanatın sürekli gelişme gösterdiğini aktaran Akarca, serginin kullanılan son teknikleri içerdiğini ve eserleri çok beğendiğini dile getirdi. Akarca, Kazak bir sanatçının eserlerini Basın Kültür Merkezi'nde sergilemekten duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ise Türk dünyasın çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu, sanatıyla tarihiyle geleneğiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Türk gelenekleriyle milli değerlerinin öneminin kavranması ve başkalarına anlatılması gerektiğini vurgulayan Saparbekulı, Baigutov'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lyazzat Mullazimoğlu da sergide yer alan eserlerin beğeniyle değerlendirileceğinden emin olduğunu vurguladı.

Ressam Baigutov'un derneğin kurucuları arasında yer aldığını aktaran Mullazimoğlu, Baigutov'a başarılar diledi.

Konuşmaların ardından ressam Baigutov, iki tablosunu Akarca ve Saparbekulı'ya hediye etti.

Serginin açılışını Akarca, Saparbekulı ile yapan ressam Baigutov, eserleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Baigutov'un yaklaşık 30 eserinin yer aldığı sergi, 1 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

