HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Karışık Dünya" resim sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Başkentte Kazak ressam Karim Baigutov'un eserlerinden oluşan "Karışık Dünya" resim sergisinin açılışı yapıldı - Baigutov'un yaklaşık 30 eserinin yer aldığı sergi, 1 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek

Başkentte Kazak ressam Karim Baigutov'un eserlerinden oluşan "Karışık Dünya" sergisi açıldı.

Basın Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, merkezde ilk defa yabancı bir sanatçının eserlerinin sergilendiğini belirtti.

Dünyada sanatın sürekli gelişme gösterdiğini aktaran Akarca, serginin kullanılan son teknikleri içerdiğini ve eserleri çok beğendiğini dile getirdi. Akarca, Kazak bir sanatçının eserlerini Basın Kültür Merkezi'nde sergilemekten duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ise Türk dünyasın çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu, sanatıyla tarihiyle geleneğiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Türk gelenekleriyle milli değerlerinin öneminin kavranması ve başkalarına anlatılması gerektiğini vurgulayan Saparbekulı, Baigutov'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lyazzat Mullazimoğlu da sergide yer alan eserlerin beğeniyle değerlendirileceğinden emin olduğunu vurguladı.

Ressam Baigutov'un derneğin kurucuları arasında yer aldığını aktaran Mullazimoğlu, Baigutov'a başarılar diledi.

Konuşmaların ardından ressam Baigutov, iki tablosunu Akarca ve Saparbekulı'ya hediye etti.

Serginin açılışını Akarca, Saparbekulı ile yapan ressam Baigutov, eserleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Baigutov'un yaklaşık 30 eserinin yer aldığı sergi, 1 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da
İstanbul'da '24 Haziran' operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiİstanbul'da '24 Haziran' operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
azak ressam Karim Baigutov Basın Yayın ve Enfermasyon Genel Müdürlüğü Karışık Dünya Resim Sergisi

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisi bikinili fotoğrafını paylaşınca sinir krizi geçirdi

Sevgilisi bikinili fotoğrafını paylaşınca sinir krizi geçirdi

Sosyal medyadaki tepkilere Hande Fırat'tan yanıt!

Sosyal medyadaki tepkilere Hande Fırat'tan yanıt!

HDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildi

HDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildi

İnterpol'ün aradığı cinayet şüphelisi Çorlu'da yakalandı

İnterpol'ün aradığı cinayet şüphelisi Çorlu'da yakalandı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da

İstanbul'da '24 Haziran' operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İstanbul'da '24 Haziran' operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.