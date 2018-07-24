Karısını baldızının gözü önünde vurduktan sonra intihar etti

Konya'nın merkez Meram ilçesinde tartıştığı karısını, baldızının gözü önünde tabancayla ağır yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Yakup Kaya (42), Tırılırmak Mahallesi Hattat Rıza Sokağı'ndaki evlerinde eşi Emine Kaya (36) ile tartışmaya başladı.
Evde bulunan Emine Kaya'nın kardeşi Zehra Yaşlı'nın araya girmesine rağmen çift tartışmayı sürdürdü.
Yakup Kaya, kurusıkıdan bozma tabancayla eşi Emine Kaya'yı vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Zehra Yaşlı'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Emine Kaya'yı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Emine Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yakup Kaya'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga gönderildi.
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