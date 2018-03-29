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Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da evinde eşi ile yakaladığı adamı öldürdüğü, eşini de yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mahir Ardıç hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "Haksız tahrik altında eşini kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay sırasında Mahir Ardıç'ın yanında bulunan arkadaşı Çetin Tanrıtanır hakkında da, "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Mahir Ardıç ile evli olan B.A.'nın Instagram hesabı üzerinden maktul Mahmut Çütçü ile tanıştığı, B.A.'nın Mahmut Çütçü'yü evine çağırdığı belirtildi.

İddianamede, Mahir Ardıç'ın işte bulunduğu 3 Ocak 2018 tarihinde de B.A. ve Mahmut Çütçü'nün evde buluştukları, iş yerinden eve dönen Mahir Ardıç'ın zili çalması üzerine paniğe kapılan Mahmut Çütçü'nün evin üst katına çıktığı, eşi B.A.'nın da yarı çıplak kapıyı açtığı, eşinin tedirgin vaziyetlerinden şüphelenen Mahir Ardıç'ın kuşkulanarak çatı katına çıktığı anlatıldı. Mahir Ardıç'ın maktul Mahmut Çütçü ile çatı katında karşılaştığı kaydedilen iddianamede, maktulü darp etmeye başlayarak kaçmasına engel olduğu, bu arada kendisine ait işyerinde çalışan Çetin Tanrıtanır'a telefon açarak eve çağırdığı, eve gelen şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın da Mahir Ardıç ile birlikte maktul Mahmut Çütçü'yü darp etmeye başladığı belirtildi.

"BIÇAK OLMAZ, YAPMA"

Şüpheliler Mahir Ardıç ve Çetin Tanrıtanır'ın etkili eylemleri sonucunda Mahmut Çütçü'nün çatı katıdan salonun zeminine düştüğü bilgisine yer verilen iddianamede, mutfağa giderek ekmek bıçağı ile dönen Mahir Ardıç'ın kendisine engel olmak isteyen eşi B.A.'yı göğüs bölgesinden bıçakla yaraladığı, şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın, "Bıçak olmaz, yapma" şeklindeki uyarısına rağmen şüphelinin maktulü hedef gözeterek biri öldürücü nitelikte 4 kez bıçakladığı anlatıldı.

Mahmut Çütçü'nün aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğü, B.A.'nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde hafif nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Çetin Tanrıtanır ile şüpheli Mahir Ardıç arasında Mahmut Çütçü'nün öldürülmesi konusunda birlikte suç işleme kararının bulunduğunu gösterir somut deliller mevcut olmadığından" Çetin Tanrıtanır'ın kasten öldürme suçunun müşterek faili olarak görülmediği belirtildi. Çetin Tanrıtanır'ın bıçaklama olayına kadar Mahir Ardıç'a yardım ettiği belirtilen iddianamede, "Şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın eylemi, Mahir Ardıç'ın işlediği 'kasten öldürme suçuna yardım' olarak değerlendirilmiştir" denildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede tutuklu şüpheli Mahir Ardıç için, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "Haksız tahrik altında eşini kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya, Çetin Tanrıtanır hakkında da "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar kadın cinayeti aldatma

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bunun neresi haksız tahrik? Türkiye hukuku "karınız size aldatabilir, hukukidir" nasıl diyebilir? Mahir Ardıç tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulunarak serbest bırakılmalıdır.
ARKADAŞ ANLAMIYORUM MEMLEKTETTE NEKADAR Y.... MERAKLISI KADIN VARMIS İYİKİ MÜSLÜMANIZ ALLAH KORUSUN
müslümanız ama laik düzenle yönetiliyoruz.sorun orda
@buffer_mistik hasssssss bahçede sonbahar.
kocanı aldatmanın cezası olması gerek adam kendi cezasını kesmiş kim olsa aynı şeyi yapar. namus dışında hiç bir kadına el kaldırılmaz.ama namus işin içine girerse sorun var demek. kocanı istemiyorsa boşanırsın ama aldatamassın.
eline sağlık iyi yapmış inşallah fazla ceza almaz
İnsan vatanı ve namusu için yaşar, ölür, öldürür. Karısını başka bir erkekle yakalayan Mahir Ardıç'ın yaptığı nefsi müdafaadır. Mahir Ardıç serbest bırakılmalıdır.
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