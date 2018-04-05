Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Arkadaşına eşinin kafasına sıkacağını söyledi, 10 Ekim 2017 tarihinde eşini bıçakladı. 15 Ekim 2017 tarihinde öldüreceğine dair tehdit mesajları gönderdiği eşi hem karakola başvurdu hem de aile mahkemesine başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. 9 gün sonra 24 Ekim tarihinde yeniden eşini tehdit etti, eşi yine soluğu karakolda aldı. 4 gün sonra 28 Ekim tarihinde aracıyla seyir halinde olan eşine 4 kurşun sıkarak öldürdü. Tüm bu detayların yer aldığı iddianamede Emrah Yılmaz için, eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı "Tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın iddianamesinde Emrah Yılmaz'ın (40) 10 Ekim 2017 tarihinde evde tartıştığı eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı (61) bıçakladığı, ardından da Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü, kadının kendisini bıçaklayan eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

10 EKİM'DE BIÇAKLANDI, 15 VE 24 EKİM'DE TEHDİT EDİLDİ, 28 EKİM'DE ÖLDÜRÜLDÜ

15 Ekim tarihinde tekrar polise başvuran Selva Sağlam Yılmaz'ın kendisi ve kardeşine eşi Emrah Yılmaz'ın tehdit mesajları gönderdiğini, aile mahkemesine başvurarak eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtilen iddianamede, "24 Ekim 2017 tarihinde tekrar karakola başvurarak eşinin mesaj yoluyla kendisini tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu, buna yönelik mesajları tutanak altına aldırdığını, çantasından aldığı kredi kartları ile para çektiğini, çantasında bulunan bir kısım parayı da çaldığını" bildirdiği belirtildi.