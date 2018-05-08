Karısını tornavidayla yaralayan sanığa ceza

İSTANBUL (AA) - Esenler'de, boşanma aşamasındaki karısını tehdit ederek tornavidayla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 2 yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müdahil Büşra G.'nin avukatı Gül Erdoğmuş ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit Öztürk ve sanık Davut G.'nin avukatı Hacı Mehmet Baykurt katıldı.

Sanık avukatı Baykurt, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.

Müdahil avukatı Erdoğmuş ise önceki şikayet ve beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, esas hakkındaki beyanlarını yazılı olarak mahkemeye sundu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın üzerine atılı "kasten yaralamak" suçunu işlediği sabit olduğundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Eylemin silahla ve eşe karşı olmasından dolayı verilen cezada artırıma giden mahkeme, sanığı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca "tehdit" suçundan da 6 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çiftin 5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar verdiği belirtilmişti. İddianamede, 6 Eylül 2016'da araçla adliyeye giderken sanığın boşanmayı istememesi üzerine tartıştığı eşini tehdit ederek tornavida ile yaraladığı anlatılarak, sanığın, "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

