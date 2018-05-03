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"Kariyer Planlaması ve Denetim Mesleği" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Sayıştay Başkanı Baş: - "Eğer ortada devlet dediğimiz bir mekanizma varsa en azından iki şey olması lazım, birincisi usul ve hiyerarşi, ikincisi de kayıt. Osmanlı Devleti'nin güçlü bir kayıt sistematiği vardı"

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Eğer ortada devlet dediğimiz bir mekanizma varsa en azından iki şey olması lazım, birincisi usul ve hiyerarşi, ikincisi de kayıt. Osmanlı Devleti'nin güçlü bir kayıt sistematiği vardı." dedi.

Baş, İnönü Üniversitesi tarafından Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kariyer Planlaması ve Denetim Mesleği" paneline katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un Osmanlıca yazdığı İstiklal Marşı'nda bin 453 harf olduğunu belirten Baş, Akif'in bununla "Biz İstanbul'u yeniden feth ediyoruz." demeyi amaçladığını söyledi.

Osmanlıca öğrenildiği zaman dil bilgisi konularının daha iyi anlaşılacağını ifade eden Baş, dün bilinmeden bugünün anlaşılamayacağını, yarının da inşa edilemeyeceğini dile getirdi. Baş, "Bugün sizler buradasınız. 10-15 sene sonra bu makamlar sizlere emanet. Bizler nöbetçiyiz, nöbetimizi tutup devredeceğiz. Birileri 'Başkanım sen nasıl buralara geldin? Torpille mi geldin?' diye sorabilir. Arkadaşlar ben köylü çocuğuyum. Köyden çıktım üniversiteye gidene kadar şehir dışına çıkmış değildim. Ondan sonra mezun olduk ve kariyer sınavlarına girdik." diye konuştu.

Baş, tarihte devlet muhasebesine ilişkin ilk kaynak olarak İtalyan Papaz Pacioli'nin eserinden söz edildiğini, fakat Büyük Selçuklulara ait olan ve El-Mazenderan tarafından 1363 yılında Farsça yazılan Kitab-us Siyakat'ın bu eserden daha eski bir kaynak olduğunu anlattı.

Sayıştay Başkanı Baş, şunları kaydetti:

"Denetim sistemi değişebilir ama kurumlar devam ediyor, devlet devam ediyor. Eğer ortada devlet dediğimiz bir mekanizma varsa en azından iki şey olması lazım, birincisi usul ve hiyerarşi, ikincisi de kayıt. Osmanlı Devleti'nin güçlü bir kayıt sistematiği vardı. Şüphesiz önceki dönemlerden gelen birtakım tecrübelerle vardır bu da. Şüphesiz gelmiş olduğumuz güzergah üzerinde Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru gelirken her gördüğümüz yeni şeyi almışız. Dolayısıyla değişime gelişime açık bir milletiz aslında. Hiçbir Avrupa ülkesinin olmadığı kadar biz gelişime, dönüşüme, değişikliğe çok açık toplumlarız. Bir kanun çıkar ertesi gün durum değişir ve herkes buna adapte olur. Dolayısıyla teknoloji de böyle. Avrupa'dan mobil telefon kullanımı noktasında da çok daha ileri durumdayız. İnternet kullanımında da ileri durumdayız. Bankacılık sistematiği açısından ise karşılaştırılmayı kabul etmeyiz. Avrupa'da hiçbir bankadan bugün yaptığınız gibi gece havale yapamazsınız, gece saat 24.00'te vergi borcunu ödeyemezsiniz."

Konuşmasının ardından İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baş'a çeşitli hediyeler takdim etti.

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