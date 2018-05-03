"Kariyer Planlaması ve Denetim Mesleği" paneli

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Eğer ortada devlet dediğimiz bir mekanizma varsa en azından iki şey olması lazım, birincisi usul ve hiyerarşi, ikincisi de kayıt. Osmanlı Devleti'nin güçlü bir kayıt sistematiği vardı." dedi.

Baş, İnönü Üniversitesi tarafından Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kariyer Planlaması ve Denetim Mesleği" paneline katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un Osmanlıca yazdığı İstiklal Marşı'nda bin 453 harf olduğunu belirten Baş, Akif'in bununla "Biz İstanbul'u yeniden feth ediyoruz." demeyi amaçladığını söyledi.

Osmanlıca öğrenildiği zaman dil bilgisi konularının daha iyi anlaşılacağını ifade eden Baş, dün bilinmeden bugünün anlaşılamayacağını, yarının da inşa edilemeyeceğini dile getirdi. Baş, "Bugün sizler buradasınız. 10-15 sene sonra bu makamlar sizlere emanet. Bizler nöbetçiyiz, nöbetimizi tutup devredeceğiz. Birileri 'Başkanım sen nasıl buralara geldin? Torpille mi geldin?' diye sorabilir. Arkadaşlar ben köylü çocuğuyum. Köyden çıktım üniversiteye gidene kadar şehir dışına çıkmış değildim. Ondan sonra mezun olduk ve kariyer sınavlarına girdik." diye konuştu.