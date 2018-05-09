"Kariyer Planlaması ve Denetim Mesleği" paneli

GAZİANTEP (AA) - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Siyasilerimiz mitinglerde söylerler 'Bin yılı aşkın devlet geleneğimiz var.' diye. Hamaset değildir, yüzde yüz tescillidir. Dolayısıyla bu backgrounda sahip olarak bizim bununla övünmemiz lazım. Bu backgrounda sahip olarak kendi öz güvenimize yüklenmemiz ve uluslararası arenada yerimizi almamız lazım". dedi.

Baş, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğiyle GAÜN Mavera Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kariyer Planlaması ve Denetim Mesleği" paneline katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Sayıştay'ın aslında bin 155 yıllık bir kurum olduğunu dile getiren Baş, devletin diğer kurumlarının da çekirdeği oluşturduğunu, daha sonra uzmanlık alanlarına göre ayrıldığını söyledi.

Devlette devamlılığın esas olduğunu ifade eden Baş, şöyle konuştu:

"Siyasilerimiz mitinglerde söylerler 'Bin yılı aşkın devlet geleneğimiz var.' diye. Hamaset değildir, yüzde yüz tescillidir. Dolayısıyla bu backgrounda sahip olarak bizim bununla övünmemiz lazım. Bu backgrounda sahip olarak kendi öz güvenimize yüklenmemiz ve uluslararası arenada yerimizi almamız lazım. Kaç tane kurum vardır Avrupa’da benzeri bir geçmişe sahip. Parmakla saysanız 3-4 tane anca vardır, ya da yoktur. Dolayısıyla bunu biliyor olmamız bize bu güveni, kültürü, tarihi birikimi ve kurumsal kültürü veriyor."