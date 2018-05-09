Kariyer uzmanlığının durumu masaya yatırılacak

Kariyer uzmanlık sisteminin durumu ve Türk bürokrasisindeki yeri ve etkinliği "Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyumda tartışılacak.

Alınan bilgiye göre, Başbakanlık Uzmanları Derneğince (BUDER) yarın Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde TODAİE'de düzenlenecek "Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" sempozyumunda kamu personel sisteminde giderek yaygınlaşan kariyer uzmanlığının tüm boyutlarıyla ortaya konulması amaçlanıyor.

Sempozyumda, uzman kadroların etkin ve verimli çalıştırılması amacıyla kariyer sisteminin yeniden yapılandırılması, bilgi ve becerilerin arttırılmasına yönelik ödüllendirme mekanizmalarının kurulması, kariyer uzmanlarının 3 yıllık rotasyona tabi olarak orta düzey yöneticilikte yetiştirilmelerinin sağlanması ve böylece geleceğe hazır hale getirilmeleri gibi öneriler sunulacak.

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın da katılacağı sempozyumun açılışından sonraki üç oturumda alanında uzman akademisyenler tebliğler sunacak.

