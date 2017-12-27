Karla kaplı Gölcük ve Abant havadan görüntülendi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun doğa harikaları karla kaplı Abant ve Gölcük Tabiat Parkları havadan görüntülenirken, eşsiz güzellikler hayran bıraktı.

Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği karla kaplı Gölcük ve Abant Tabiat Parkları havadan görüntülendi. Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçlarının oluşturduğu eşsiz manzara ve buz tutan göl hayran bıraktı. Abant Tabiat Parkı'nda ise göl kısmen buz tutarken, havadan görüntülenen doğa harikasının güzelliği ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI