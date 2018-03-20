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Karla kaplı yolları ulaşıma açma çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:16 | Son Güncelleme

Muş'ta kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler güvenlik yolunda ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışması yürütüyor - İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Şentürk: - "Bu yolda tipi ve çığ gibi olaylarla çok karşılaşıldığı için kışın pek kullanılmıyor. Alternatif yollar var. Şu an yer yer 5-6 metre kar var. Ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah iki günde bu yolu ulaşıma açacağız"

Muş'ta kar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerce yoğun çalışma yürütülüyor.

İl merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Üçevler güvenlik yolunda kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede ekipler, karla mücadele çalışmalarını iş makineleriyle sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, yaptığı açıklamada, söz konusu yolun vatandaşlar tarafından alternatif olarak kullanıldığını anlattı.

Üçevler güvenlik yolundan 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığını belirten Şentürk, "Bu yolu alternatif olarak kullanıyoruz. Bu yolda tipi ve çığ gibi olaylarla çok karşılaşıldığı için kışın pek kullanılmıyor. Alternatif yollar var. Şu an yer yer 5-6 metre kar var. Ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah iki günde bu yolu ulaşıma açacağız." dedi.

- "6 bin kilometre karla mücadele çalışması yapıldı"

Şentürk, bu yıl kış şartlarının daha hafif geçtiğini ifade ederek, "Şehir merkezine kar yağışı olmadı. Yüksek kesimlerdeki köylerimize kar yağdı. Geçen seneye oranla ciddi anlamda bir tasarruf da ettik. Bu yıl yaklaşık 6 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık. Geçen yıl ise 25 bin kilometre karla mücadele çalışması yapmıştık." bilgisini aktardı.

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karla mücadele muş

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