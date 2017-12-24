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Karlı yolda kayan otobüs şarampole devrildi: 32 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 04:27 | Son Güncelleme 9 saat önce

Konya’da kar yağışı dolayısıyla kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya Antalya Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsamettin K. idaresindeki, Antalya Tokat seferini yapan 34 FA 4603 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından şarampole devrildi. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsün iki şoförü, muavin ve yolculardan oluşan toplam 32 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Şarampoldeki otobüste bulunan yaralılar, sağlık görevlileri, polis ve itfaiye ekipleri ile kaza yerindeki vatandaşların el ele tutuşarak birlikte hareket etmesiyle sedyelere alınıp elden ele uzatılarak yol kenarına çıkarıldı.

Burada hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde görevli bir polis memuru ise ambulansla alınmak üzere sedyede bekleyen bir yaralının üzerine montunu çıkarıp örttü. İtfaiye ekipleri de otobüsün devrildiği şarampolde başka yaralı olma ihtimaline karşı detaylı arama yaptı.

Antalya yolundan aracıyla Konya’ya doğru seyir halinde olan ve kaza yerinde duran bir vatandaş, otobüsün kendisini geçtiğini anlatarak, “Yaklaşık 80-90 kilometre hızla yanımdan geçti” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya trafik kazası yolcu otobüsü

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Çok geçmiş olsun. Böyle hava şartlarında daha dikkatli olmak gerekir. Üstelik 32 tane can taşıyorsun.
geçmiş olsun
gecmis olsun allah yardim etsin
geçmiş olsun allah yaralılara acil şifa versin inşallah
çok büyük geçmiş olsun Allah beterinden korusun
Can kaybı olmaması sevindirici. Geçmiş olsun, Allah yaralılara acil şifalar versin.
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