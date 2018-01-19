HABER

Karlıova'da çığ düştü

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 17:06 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL- Erzurum kara yolu, Karlıova ilçesine bağlı Çirişli Geçidi mevkiinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Kara yolunun her iki tarafında mahsur kalan araç sürücüleri ve yolcular, Çatak köyündeki vatandaşların evinde misafir ediliyor.

Karlıova- Erzurum yolunun Çirişli geçidi mevkiinde bugün sabah saatlerinde yola çığ düşmesi ve yolun ulaşıma kapanması nedeniyle mahsur kalan yolcular Çatak köyündeki evlerde misafir edildiler. Kayollarına ait kar temizleme araçları yolun trafiğe açılması için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Nursel Ergin'in boyu kadar kızı varmış!

Nursel Ergin'in boyu kadar kızı varmış!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'yi Afrin'de neler bekliyor? İşte terör örgütü YPG'nin elindeki silahlar

Türkiye'yi Afrin'de neler bekliyor? İşte terör örgütü YPG'nin elindeki silahlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

‘Tatilde Atölye’ Hem Eğlendirecek Hem Öğretecek

‘Tatilde Atölye’ Hem Eğlendirecek Hem Öğretecek

Yarıyıl tatili başladı havalimanları doldu taştı!

Yarıyıl tatili başladı havalimanları doldu taştı!

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.