Karlıova'da çığ düştü

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL- Erzurum kara yolu, Karlıova ilçesine bağlı Çirişli Geçidi mevkiinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Kara yolunun her iki tarafında mahsur kalan araç sürücüleri ve yolcular, Çatak köyündeki vatandaşların evinde misafir ediliyor.
Karlıova- Erzurum yolunun Çirişli geçidi mevkiinde bugün sabah saatlerinde yola çığ düşmesi ve yolun ulaşıma kapanması nedeniyle mahsur kalan yolcular Çatak köyündeki evlerde misafir edildiler. Kayollarına ait kar temizleme araçları yolun trafiğe açılması için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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