Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tepe yöneticilerinden olan ve ABD'de bulunan Şerif Ali Tekalan ile soruşturma kapsamında tutuklanan, cinayetin işlendiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan arasında para trafiği tespit edildi. Büyükelçi Karlov cinayetinin şüphelileriyle ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına gönderildi. Raporda, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan ve halen ABD'de bulunan Şerif Ali Tekalan ile cinayetin işlendiği "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" sergisinin organizatörü olan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Timur Özkan arasında para trafiği bulunduğu tespitine yer verildi. Rapora göre, 2012'de Mustafa Timur Özkan'a 100 lira gönderen Tekalan, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" sergisini düzenleyen Türkiye Gezginler Kulübüne de 2011-2014 yıllarında 5 işlemde 500 lira gönderdi.

Savcılık kaynakları, daha önce aralarında mail trafiği tespit edilen Tekalan ile organizatör Özkan arasındaki irtibatın MASAK raporuyla kesinleştiğini bildirdi. - Yokluğunda tutuklama kararı Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, daha önce, nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün tepe yöneticileri Şerif Ali Tekalan, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Murat Tokay ve Temel Alsancak hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmiş, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimi Ali Keleş, talebi kabul ederek, Gülen'in de aralarında bulunduğu 8 isim hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı. Talep yazısında "suikastçi Altıntaş'ın FETÖ mensubu olduğunun tutanaklar, belgeler, dijital materyal inceleme tutanakları, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheli beyanları, diğer şüpheli beyanları ve dosya kapsamından anlaşıldığı" bildirilerek, "Yine soruşturma dosyası kapsamından söz konusu eylemin FETÖ terör örgütünün talimatları doğrultusunda bu örgütsel faaliyetleri çerçevesinde, örgütün amacı olan anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme eylemine ulaşmak için işlendiği anlaşılmıştır." denilmişti.