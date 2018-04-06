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Karlov suikastı saldırganı Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilerek yakalanan eski BTK çalışanı Şahin Söğüt tutuklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

Karlov suikastı saldırganı Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilerek yakalanan eski BTK çalışanı Şahin Söğüt tutuklandı.

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