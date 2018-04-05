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Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme! O isim gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Karlov suikastı soruşturması kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde 'abisi' olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.

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Karlov karlov suikasti BTK gözaltı

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