Karlov suikastında 'mahrem' sır ortaya çıktı!

Milliyet gazetesinden Türker Karapınar'ın haberine göre; Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a örgütsel anlamda öğretmen abilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzman yardımcısı Şahin Söğüt (32)emniyetteki işlmlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenilen Söğüt’ün Ankara Cumhuriyet Savcısı Serhat Özveren tarafından 18 Ağustos 2017’de emniyetin mahrem imamlarıyla ilgili hazırlanan davanın 654. sırasındaki sanığı olduğu da ortaya çıktı. İddianamede, Söğüt ile ilgili bilgilere de yer verildiği anlaşıldı.

KOD ADI 'AHMET'



İddianamedeki bilgilere göre 1986 Savur doğumlu olan Söğüt, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde ‘Ahmet’ kod adı ile “öğretmen” olarak görevliydi. İddianamede ayrıca, hakkında 2 Ağustos 2017’de yakalama kararı çıkarılan

Söğüt’ün kendi adına kayıtlı GSM hatlarında Bylock bulunmadığı, ancak eşi A.S’nin üzerine kayıtlı telefon hattında Bylock tespit edildiği belirtildi.