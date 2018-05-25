HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Karlov suikastında Rus konsomatris detayı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 07:15 | Son Güncelleme

Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren ve FETÖ üyesi olduğu iddia edilen polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırı öncesi birlikte olduğu Rus konsomatris Natalya V.L.'nin ifadesine ulaşıldı.

Karlov suikastında Rus konsomatris detayı!

Rus soruşturma birimi tarafından ifadesi alınan kadın, saldırganın kendisini öğrenci olarak tanıttığını anlattı. Altıntaş'ın otel yerine kendisini kaldığı eve çağırdığını belirten kadın Altıntaş'ın evinin de krokisini çizdi. Evin krokisini çizen V.L., "Suskun ve utangaçtı. Mesleğiyle ilgili hiçbir şey anlatmadı" diyerek saldırganın profilini özetledi. Saldırganı olay sonrası basına yansıyan görüntülerden tanıdığını belirten V.L. gösterilen fotoğraflarla da teşhis etti.

ÖZELLİKLE RUS BİR KADIN İSTEMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, suikasttan yaklaşık iki ay önce 26 Ekim 2016'da Altıntaş'la buluştuğunu belirten V.Y., suikastçının polis kimliğini gizleyip kendisini öğrenci olarak tanıttığını söyledi. Altıntaş'ın 250 dolar ödemesi gerektiğini, söz konusu parayı Türk Lirası olarak getirdiğini ancak 30 TL'sinin yetmediğini belirten kadın, odada yerde valiz ve birtakım eşyaların olduğunu ancak silah, dini içerikli kitap, herhangi bir sembol görmediğini savundu. V.Y., Altıntaş'ın genelde sarışın oldukları için özellikle Rus bir kadın istediğini anlattı.

"SUSKUN VE UTANGAÇTI"

Saldırganın fiziki yapısını da tarif eden V.Y., "İngilizceyi çok kötü konuşuyordu. Pek konuşkan değildi, suskun ve biraz utangaçtı. Hayat tarzı, planları ve mesleği hakkında hiçbir şey anlatmadı" dedi. V.Y., Altıntaş'ı, saldırı sonrası güvenlik güçlerinin kendisiyle irtibata geçmesinin ardından internette bulunan videoları izlediğinde tanıdığını söyledi.

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Mübarek Cuma mesajları - Göndermek ve paylaşmak için en güncel, en yeni Cuma mesajları resimli 2018 (Cuma duası)Mübarek Cuma mesajları - Göndermek ve paylaşmak için en güncel, en yeni Cuma mesajları resimli 2018 (Cuma duası)
Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Maranki için 'gözaltı' çağrısıAhmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Maranki için 'gözaltı' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Andrey Karlov Rusya FETÖ Mevlüt Mert Altıntaş

En Çok Okunan Haberler

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Muharrem İnce'den sol çıkışı: Birleşmesi hiçbir işe yaramaz

Muharrem İnce'den sol çıkışı: Birleşmesi hiçbir işe yaramaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Mübarek Cuma mesajları - Göndermek ve paylaşmak için en güncel, en yeni Cuma mesajları resimli 2018 (Cuma duası)

Mübarek Cuma mesajları - Göndermek ve paylaşmak için en güncel, en yeni Cuma mesajları resimli 2018 (Cuma duası)

Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Maranki için 'gözaltı' çağrısı

Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Maranki için 'gözaltı' çağrısı

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

İnce CNN Türk'e çıktı, program Twitter dünya sıralamasında 1. oldu

İnce CNN Türk'e çıktı, program Twitter dünya sıralamasında 1. oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.