Karlov suikastında Rus konsomatris detayı!

Rus soruşturma birimi tarafından ifadesi alınan kadın, saldırganın kendisini öğrenci olarak tanıttığını anlattı. Altıntaş'ın otel yerine kendisini kaldığı eve çağırdığını belirten kadın Altıntaş'ın evinin de krokisini çizdi. Evin krokisini çizen V.L., "Suskun ve utangaçtı. Mesleğiyle ilgili hiçbir şey anlatmadı" diyerek saldırganın profilini özetledi. Saldırganı olay sonrası basına yansıyan görüntülerden tanıdığını belirten V.L. gösterilen fotoğraflarla da teşhis etti.
ÖZELLİKLE RUS BİR KADIN İSTEMİŞ
Sabah'ta yer alan habere göre, suikasttan yaklaşık iki ay önce 26 Ekim 2016'da Altıntaş'la buluştuğunu belirten V.Y., suikastçının polis kimliğini gizleyip kendisini öğrenci olarak tanıttığını söyledi. Altıntaş'ın 250 dolar ödemesi gerektiğini, söz konusu parayı Türk Lirası olarak getirdiğini ancak 30 TL'sinin yetmediğini belirten kadın, odada yerde valiz ve birtakım eşyaların olduğunu ancak silah, dini içerikli kitap, herhangi bir sembol görmediğini savundu. V.Y., Altıntaş'ın genelde sarışın oldukları için özellikle Rus bir kadın istediğini anlattı.
"SUSKUN VE UTANGAÇTI"
Saldırganın fiziki yapısını da tarif eden V.Y., "İngilizceyi çok kötü konuşuyordu. Pek konuşkan değildi, suskun ve biraz utangaçtı. Hayat tarzı, planları ve mesleği hakkında hiçbir şey anlatmadı" dedi. V.Y., Altıntaş'ı, saldırı sonrası güvenlik güçlerinin kendisiyle irtibata geçmesinin ardından internette bulunan videoları izlediğinde tanıdığını söyledi.
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