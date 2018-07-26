Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski bir polis memuru daha tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski polis memuru Ufuk G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade veren ve üzerine atılı suçlamaları reddeden Ufuk G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği"nden tutuklandı.
İfadesinde FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Ufuk G'nin, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgüt ile bağlantısını kopardığını söylediği öğrenildi.
Tutuklanan Ufuk G'nin, cinayeti işleyen Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı polis okulundan mezun oldukları ve aynı "örgüt abisine" bağlı oldukları kaydedildi.
Ufuk G'nin örgüt adına hareket ettiği, himmet adı altında örgüte mali destek sağladığı ifade edildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.
Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu çoğu polis 8 kişi tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında bundan önce eski polis memuru Hasan T. de aynı suçlamayla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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