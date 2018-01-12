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Karlov suikastinde flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 18:28 | Son Güncelleme 1 saat önce

Rusya Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan şahsın eski BTK çalışanı olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan H.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren H.K, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, H.K'nin "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü polis 6 kişi tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Karlov Rusya Büyükelçisi BTK çalışanı

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