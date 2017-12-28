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Karlov suikastinde flaş tutuklama kararı!

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 21:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, maktulün suikasta uğradığı serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Özkan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Özkan, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya fotoğraflarının yer aldığı serginin organizatörlüğünü yapan Özkan, 11 Ocak'ta gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 4 kişi tutuklanmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ankara Andrey Karlov mustafa timur özkan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiyenin yeni pensilvanyalı texas tommix Tomris Hatunu gelecek Türkiye düzelecee !!! pardon yannış yere yazdık galiba))
bi dahakine dikkatli ol senin yuzunden işten atılacak troller :)
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