Karma Organize Sanayi Bölgesi ile 10 bin kişilik istihdam

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmaları başlatıldı. 329 hektar alanda net 10 bin kişilik istihdama dönük en az 100 milyon liralık yatırım tutarı olan bir projemizdir." dedi.
Vali Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) konferans salonunda fabrika temsilcileri ile düzenlenen değerlendirme ve çalışma toplantısında yaptığı konuşmada, kenti yönetirken gelecek hedefleri, projeleri, beklentileri tanımlar ve kararlaştırırken en büyük paydaşlarının üreten kurum ve kuruluşlar olduğunu söyledi.
Yeni bir yönetim ve hükümet sistemine geçildiğini anımsatan Güzeloğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde temel amacın, merkezi insan olan, hizmeti ibadet sayan, karar alma sürecini hızlandıran kamu yönetimini hayata taşıyan bir anlayış ve değişim olduğunu belirtti.
Güzeloğlu, bugüne kadar gelişmeyi geciktirici neden olan işlemlerin aksine hızlandırıcı etki yapılmasını, girişimciliğin önünün açılmasını, üretimin desteklenmesini ve üretimin ihracata dönük süreçte değer yaratan boyuta ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşan yeni hükümet sisteminin 100 günlük icraat ve hedefler takviminin açıklandığını kaydeden Güzeloğlu şöyle devam etti:
"Diyarbakır'da kamu, devlet, özel ve sivil herkesin karşılıklı sorumluluklarımız üzerinde yoğun bir çalışma sergiliyoruz. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Çünkü bu kadim şehir terör örgütlerinin ihanetiyle başta PKK ve FETÖ olmak üzere onların uzantıları ve işbirlikçilerinin ihanetiyle çok zaman kaybetti. Gelmesi ve olması gereken yerin bugün gerisinde kaldı. Artık sağlanan huzur ve güven ortamında bu kenti merkezi insan olan anlayışla kalkındırmak ve geleceğe taşımak sorumluluğundayız. Bunu yapacak kapasitemiz, derinliğimiz, zenginliğimiz ve birikimimiz var."
"Diyarbakır kalkınırsa bölge ve ülke kalkınır." diyen Güzeloğlu, çekim gücü Diyarbakır olan bir perspektifin, çevreyi gelişme hedefine ulaştıracağını ifade etti.
Gelecek ile ilgili projeleri, çalışmaları ve beklentileri konuşurken, Diyarbakır'ı bütün bu bakış açısıyla gördüklerini anlatan Güzeloğlu, OSB'nin yüzde 85'lere varan doluluk oranının bu gerçeği ortaya koyduğunu aktardı.
- 10 bin kişilik istihdam sağlayacak yatırım
Diyarbakır'ın sanayi yatırımı açısından artık mevcut alanları aştığını dile getiren Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Geleceğe ve büyük hedeflere doğru giden ülkede Diyarbakır, şimdiden onları kucaklamanın heyecanı içerisinde büyük hazırlığı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmaları başlatıldı. 329 hektarlık alanda net 10 bin kişilik istihdama dönük en az 100 milyon liralık yatırım tutarı olan bir projemizdir. Bu OSB'de akıllı OSB düşüncesine dönük bir çalışma başlattık. Üniversite ile sanayiyi buluşturacak çalışma da başlattık."
Diyarbakır merkezli Vize Ofisi'nin açılmasının da öncelikli gündem maddeleri olduğunu belirten Güzeloğlu, üreten ve ihracat yapan işadamının çok yoğun vize işlemlerini başka bir ilde değil, Diyarbakır'da yapmasını istediklerini, ofisin açılması için çalışmalara başladıklarını bildirdi.
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