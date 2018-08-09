Karma Organize Sanayi Bölgesi ile 10 bin kişilik istihdam

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmaları başlatıldı. 329 hektar alanda net 10 bin kişilik istihdama dönük en az 100 milyon liralık yatırım tutarı olan bir projemizdir." dedi.

Vali Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) konferans salonunda fabrika temsilcileri ile düzenlenen değerlendirme ve çalışma toplantısında yaptığı konuşmada, kenti yönetirken gelecek hedefleri, projeleri, beklentileri tanımlar ve kararlaştırırken en büyük paydaşlarının üreten kurum ve kuruluşlar olduğunu söyledi.

Yeni bir yönetim ve hükümet sistemine geçildiğini anımsatan Güzeloğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde temel amacın, merkezi insan olan, hizmeti ibadet sayan, karar alma sürecini hızlandıran kamu yönetimini hayata taşıyan bir anlayış ve değişim olduğunu belirtti.

Güzeloğlu, bugüne kadar gelişmeyi geciktirici neden olan işlemlerin aksine hızlandırıcı etki yapılmasını, girişimciliğin önünün açılmasını, üretimin desteklenmesini ve üretimin ihracata dönük süreçte değer yaratan boyuta ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı.