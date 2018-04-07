Karnaval gongunu kent protokolü çaldı

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 6’ncısı, Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt’un birlikte çaldığı karnaval gongunu ile resmen başladı.

Kortej yürüyüşünün ardından on binlerce kişi, Merkez Park’ta toplandı. Burada konuşan Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, gelecek yıl daha büyük bir karnavala imza atacaklarını belirtti. Barışın ve kardeşliğin nasıl tesis edildiğinin gösterildiğini vurgulayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Yanı başımızda Suriye’de bir güvenlik operasyonu var. Suriye’ye en yakın yerde Türkiye, yüz binleri buluşturan; gece herkesin sokaklarda olduğu bir karnavala ev sahipliği yapıyor ki bu turizmimize de önemli bir katkı olacaktır” şeklinde konuştu. Sözlü, Türkiye’nin Adana başta olmak üzere huzurun ve kardeşlik iklimin, baharın şehri olduğunu söyledi.

Karnavala katılan aralarında Ayşegül Aldinç, Kıraç, Menderes Samancılar, Feridun Düzağaç, Haluk Levent, Bulutsuzluk Özlemi, REDD Grubu, Kalben, Birol Güven, Tamer Karadağlı, Demir Karahan, Ercan Kesal, Nebil Özgentürk, Melike Güner, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Yüksel Arıcı, Erdal Cindoruk, Galip Erdal, Rıza Akın, Güvenç Dağüstün, Derya Alabora, Jehan Barbur, Duman Grubu Solisti Kaan Tangöze, Alper Saldıran, Rıza Esendemir, Dilara Koçak ve Açelya Akoyun gibi ünlü konuklar, sahnede katılımcıları selamladı. Etkinlik konserlerle son buldu.