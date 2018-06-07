Karnedeki zayıf nota, teleferikle seyahat tesellisi

HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş, karnesinde zayıf not bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerine teselli amacıyla bir hafta süreyle ücretsiz seyahat imkanı sunacak.

Bursa Teleferik A.Ş Satış ve Pazarlama Müdürü Toygar Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının yarın sona ereceğini anımsattı.

Öztürk, karne günü dolasıyla kendilerinin de farklı bir etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, "Karnesinde zayıf not bulunan öğrencilerimize teleferikle Uludağ'a ücretsiz seyahat imkanı sunacağız." dedi.

Karne dönemlerinde genellikle takdir, teşekkür belgesi veya zayıf notu olmayan öğrencilerin ödüllendirildiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Amacımız şu; karnesinde zayıf olan öğrencilerimize bir farkındalık yaratmak adına, onları teleferikte ağırlayarak bir şekilde teselli etmek istiyoruz çünkü aslına bakarsanız, her başarısızlığın kişiyi aslında başarıya ne kadar yaklaştırdığını göstermek amacıyla böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bizim düşüncemiz böyle oldu. Bu yüzden karnesinde zayıf not bulunan tüm öğrenci arkadaşlarımızı karneleriyle birlikte buraya bekliyoruz."

Öztürk, etkinliğin 13 Haziran akşamına kadar devam edeceğini dile getirerek, "İlk, orta ve lise öğrencilerimizi kapsayan bir etkinlik olacak. Karnesinde zayıf not bulunan 15 yaşına kadar olan öğrenciler aileleriyle, 15 yaş üzerindeki öğrencilerimiz ise kendileri Uludağ'a ücretsiz gidip gelebilecekler." ifadesini kullandı.

Toygar Öztürk, etkinlikle ilgili tüm şehir genelinde duyuru yapacaklarını sözlerine ekledi.

