Karneye kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller

BOLU
Bolu'da yoğun kar yağışı etkili olurken, bugün okullar tatil edildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.
KARAMAN
Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Karaman’da görülen yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşıma kapsamındaki öğrencilerin eğitimine 19 Ocak 2018 Cuma günü ara verilmiştir. Öğrencilerimiz Cuma günü izinli sayılacaktır" denildi.
NEVŞEHİR
Nevşehir Valiliği akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okulları tatil etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 19 Ocak Cuma günü tatil edilmiştir” denildi.
NİĞDE
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 19 Ocak günü Niğde geneli okulların tatil edildiği bildirildi. Öte yandan karne almak isteyen öğrencilerin karnelerini okullarından hafta içi gidip alabileceği ifade edildi.
BAYBURT
Bayburt İl Milli Eğitim müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Bayburt'ta fırtına uyarısı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda öğrencilere karne verildi.
İl Milli eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "İl genelinde fırtına beklendiğinden Valiliğimizin talimatı ile taşımalı öğrencilerimize 1,5 gün tatil verilmiştir. Bugün öğleden sonra taşımalı öğrencilerimizin karneleri verilecektir."
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