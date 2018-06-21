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Karnından 3 kilogramlık kitle çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

Alanya'da sırt ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnındaki 3 kilogramlık kitle ameliyatla alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sırt ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnında tespit edilen 3 kilogramlık kitle operasyonla çıkarıldı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine karın ve sırt ağrısı şikayetiyle başvuran 63 yaşındaki Selim Öztürk'ün muayenesinde, karnında kitle olduğu tespit edildi.

Öztürk'ün karnından 3 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

Hastanenin genel cerrahi uzmanı Yılmaz Güler, hastanın muayenesinde, kitlenin karaciğere, böbreğe, diyaframa ve ana damarlara baskı yaptığını gördüklerini söyledi.

Kitlenin yerleşim yerinin sıra dışı ve zor bir bölge olduğunu vurgulayan Güler, hastanın başarılı ameliyat sonrası hızla sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Hasta Selim Öztürk ise adeta yeniden doğduğunu, ağrılarından kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

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Alanya alkü hasta kist Selim Öztürk

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