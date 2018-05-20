Karpaz'da 27 yıl sonra bir Rum düğünü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en uç noktası olarak bilinen, Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı Karpaz, 27 yıl aradan sonra bir Rum düğününe sahne oldu.
Karpaz'da yaşayan Rum Christos Achilleos ile Rodoslu Christina Chalkiti, Ayios Synesiou Kilisesi'nde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Rum medyasının yoğun ilgi gösterdiği düğüne, damadın Kıbrıslı Türk dostları da katıldı. Basına açıklamalar yapan damat Achilleos, "Burada düğün yapmaktan çok mutlu oldum. Umarım diğer arkadaşlarıma örnek olur. Rum tarafında düğün yapmayı tercih ediyorlar, ama yaşadığımız yerde düğünümüzü yapmak oldukça mutluluk verici" diye konuştu.
Karpaz'da yaşayan Rumların aileleri düğünlerini Güney Kıbrıs'ta yapıyor.
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