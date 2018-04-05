Karpuz ve kadayıftan sonra pirinci de tescillendi

Karacadağ eteklerinde doğal kaynak suyu ile yetiştirilen rengi, aroması ve lezzetiyle damak tadına hitap eden Karacadağ pirincinin tescillenmesi kentte sevinçle karşılandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi iş birliğiyle, Valiliğin başvurusu sonucu Karacadağ pirinci de Türk Patent ve Marka Kurumunca Diyarbakır'ın dördüncü ürünü olarak tescile kavuştu.

Geçmişte ağırlığı nedeniyle develerle taşınıp kılıçlarla kesilen, Dicle Nehri vadisindeki çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresi verilerek yetiştirilen Diyarbakır karpuzu yanında yüzyıllık lezzeti, sütlü, fıstıklı, cevizli, kaymaklı, peynirli, burma, düz, çubuk çeşitleriyle sunulan burma kadayıf ve örgü peynirin ardından Karacadağ pirincinin de tescillenmesi için 2010 yılında yapılan başvuru sonuçlandı.

Tarihi ve kültürel hazinesinin yanı sıra yöreye özgü ürünleriyle de iddialı olan Diyarbakır'da, başvurusu yapılan, ipek, ipek puşi, bazalt taşı, ciğer kebabı ve perdeli ciğerin de tescillenmesi bekleniyor.

- "Diyarbakır ekonomisine katkı sağlamış olacak"

Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin dördüncü ürünü olarak Karacadağ pirincinin de tescillendiğini belirtti.

Sayar, Karacadağ pirincinin iklim ve toprak yapısından dolayı diğer klasik şekilde ovada yetişen pirinçten çok daha farklı bir lezzete sahip olduğunu, mineral ve protein oranının da son derece yüksek olduğunu ifade ederek, tescilin önemine değindi.

Karacadağ pirincini üreten çiftçilerin bu tescille ürün kalitesi ve katma değerinin daha da artmış olacağını aktaran Sayar, bu ürünün bu kalitede sadece bu alanda yetiştiğini vurguladı.

Sayar, "'Dünyanın en kaliteli en özellikli pirincidir' diyebileceğimiz bir pirinç. Bu tescille artık Karacadağ pirinci adı altında başka yerlerde bu ürün üretilemeyecek. Bu sayede Diyarbakır'daki çiftçimizin zor koşullarda ürettiği üründe geliri artarken, Diyarbakır ekonomisine de katkı sağlanmış olacak." dedi.