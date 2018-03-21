Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu

Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz Bayramı coşku ile kutlandı.
Milli ve yöresel kültürü yaşatmak amacıyla Atatürk İlköğretim Okulu’nda düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğinde 3 bin yumurta boyatıldı, 3 bin adet 7 çeşitten oluşan kuru yemiş Levni, 5 kazan etli ve nohutlu bulgur pilavı pişirilerek öğrenciler ve konuklara ikram edildi.
Düzenlenen programda ayrıca çeşitli yarışmalar yapıldı. Kafkas ekibi gösterisi ve canlı müzik, davul zurna eşliğinde yakılan nevruz ateşi başında halaylar çekildi.
Nevruz’un kültürümüzdeki önemi konulu konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından Nevruz Bayramı’na özel şiirler okundu. Katılımın oldukça yoğun olduğu programda her yaş gurubunda insanın gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
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