HABER

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:17 | Son Güncelleme

Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz Bayramı coşku ile kutlandı.Milli ve yöresel kültürü yaşatmak amacıyla Atatürk İlköğretim Okulu’nda düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğinde 3 bin yumurta boyatıldı, 3 bin adet 7 çeşitten oluşan kuru yemiş Levni, 5 kazan etli ve nohutlu bulgur pilavı pişirilerek öğrenciler ve konuklara ikram edildi.Düzenlenen programda ayrıca çeşitli yarışmalar yapıldı.

Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz Bayramı coşku ile kutlandı.
Milli ve yöresel kültürü yaşatmak amacıyla Atatürk İlköğretim Okulu’nda düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğinde 3 bin yumurta boyatıldı, 3 bin adet 7 çeşitten oluşan kuru yemiş Levni, 5 kazan etli ve nohutlu bulgur pilavı pişirilerek öğrenciler ve konuklara ikram edildi.
Düzenlenen programda ayrıca çeşitli yarışmalar yapıldı. Kafkas ekibi gösterisi ve canlı müzik, davul zurna eşliğinde yakılan nevruz ateşi başında halaylar çekildi.
Nevruz’un kültürümüzdeki önemi konulu konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından Nevruz Bayramı’na özel şiirler okundu. Katılımın oldukça yoğun olduğu programda her yaş gurubunda insanın gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu

1 / 6

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu
2 / 6

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu
3 / 6

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu
4 / 6

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu
5 / 6

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu
6 / 6

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu

Kars Atatürk İlköğretim Okulu’nda Nevruz coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

Kafr Cenne bölgesinde villalı teröristler! Yok böyle bir hayat

Kafr Cenne bölgesinde villalı teröristler! Yok böyle bir hayat

Atatürk Havalimanı'nda yolcuları isyan ettiren arıza

Atatürk Havalimanı'nda yolcuları isyan ettiren arıza

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Anadolu Farm kimin, kime ait? Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm vurgunu!

Anadolu Farm kimin, kime ait? Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm vurgunu!

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.