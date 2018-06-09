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Kars Belediyesinden şehit aileleri ve gazilere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

Kars Belediyesinden şehit aileleri ve gazilere iftar

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Kafkas Üniversitesi Konukevi'nde düzenlenen iftara şehit aileleri, gaziler, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, belediye başkan yardımcıları ile davetliler katıldı.

Karaçanta, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Vatanını, milletini, dinini, bayrağını, bağımsızlığını ve sevdiklerini muhafaza etmek için canlarını Allah'a emanet eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetlersiniz. Allah bizlere de bu emanetlere sahip çıkmayı nasip eylesin." dedi.

Türkiye'nin üzerinde hain emelleri olanların tarih boyunca başarılı olmadığını vurgulayan Karaçanta, "Ülkemiz zor bir dönemden, büyük ihanetlerden uluslararası düzeyde bakı ve dayatmalarla baş etmektedir. Başta FETÖ, PYD, DEAŞ, PKK ve bunun gibi terör örgütleri olmak üzere bunların iç ve dış destekçilerine karşı milletçe topyekun mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." diye konuştu.

Karaçanta, Türkiye'nin hainlere karşı dimdik durduğunu hatırlatarak, her zaman mağdurun mazlumun yanında olduğunu sözlerine ekledi.

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Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta iftar Kars

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