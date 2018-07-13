HABER

Kars için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:59 | Son Güncelleme

Kars'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Kars ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son meteorolojik degerlendirmelere göre, bugün Kars ve çevresinde gök gürültülü yağış (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de ifade edildi.

PARTNER5 bin 300 yıllık sır çözüldü!5 bin 300 yıllık sır çözüldü!
Kışanak ve Tuncel'in tutukluluklarına devam kararıKışanak ve Tuncel'in tutukluluklarına devam kararı
AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi yağış uyarısı

En Çok Okunan Haberler

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!

HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!

İstanbul Emniyeti "Yeditepe Huzur" uygulması için düğmeye bastı! 5 bin polisin katılımıyla dev operasyon!

İstanbul Emniyeti "Yeditepe Huzur" uygulması için düğmeye bastı! 5 bin polisin katılımıyla dev operasyon!

AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!

AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!

Tecavüz ve cinayet kurbanı Şule Çet için kardeşinden yürek yakan çağrı

Tecavüz ve cinayet kurbanı Şule Çet için kardeşinden yürek yakan çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!

Adnan Oktar'ın gözaltına alınan kedicikleri hastane girişinde elleri kelepçeli şov yaptı

Adnan Oktar'ın gözaltına alınan kedicikleri hastane girişinde elleri kelepçeli şov yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.