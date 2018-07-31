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Kars'ın Çerme köyünde kuduz paniği! Karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

Kars’ın merkez Çerme köyü, tilki tarafından ısırılan köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından 3 ay karantinaya alındı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri köpekden bulaşan kuduz nedeniyle telef olan 4 büyükbaş havyanı gömdü.

Kars'ın Çerme köyünde kuduz paniği! Karantinaya alındı

Yaklaşık 1 ay önce birkaç tilki köyün içine girerek Ercan Özkesemen’e ait köpeğe saldırdı. Olaydan 5 gün sonra köpekler de ineklere saldırdı ve yedi gün sonra ineklerde problem oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köye giderek yaptıkları incelemede kuduz görünümü tespit etti.

KUDUZ TESPİT EDİLDİ

Hayvanlar başka bir ahırda karantinaya alındı. Bir süre gözlem altında tutulduktan 10 gün sonra bir inek öldü. Ölen ineğin kafası Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Sonuç kuduz olarak gelince kuduz şüphesi olan hayvanlarla birlikte 4 büyükbaş itlaf edildi. Vatandaşın diğer hayvanlarla birlikte köydeki kedi ve köpeklerin tamamı aşılandı.

Sağlık müdürlüğü ekipleri hastalık çıkan aileyi aşılama programına aldı. Çedrme Köyü Muhtarı Filit Ataysınlar, 1 ay önce bu vakanın yaşandığını söyleyerek, "Tilkiler hiç görülmediği gibi köpeğe saldırmış. Tilki ısırdığı köpeğe kuduzu bulaştırmış. Köpek de inekleri ağzından ısırmış. Böylece kuduz yayılmış ve 4 inek telef oldu. Bunun üzerine tarım müdürlüğü ekipleri gelerek inekleri ve köpeği gömdüler" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars çerme köyü kuduz

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