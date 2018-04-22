Kars KYK’da kadro sevinci

Kars’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında çalışan taşeron personeller kadroya geçiş süreçlerinin tamamlanmasının ardından aldıkları ilk ücretleri ile topladıkları paraları Mehmetçik Vakfına gönderdiler.

Kars Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü’ne bağlı Murat Çobanoğlu Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda çeşitli görevlerde bulunan taşeron personeller kadroya geçirilmelerinin ardından aldıkları ilk aylık maaşlarından topladıkları paraları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfı’na gönderdiler.

Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdunda bir araya gelen personeller okunan kuranı kerim tilaveti sonrasında yemek programı düzenledi. Düzenlenen programa KYK Kars İl Müdürü Müseyip Arslanbenzer, yurt müdürleri, idari personeller ile kadroya geçen personeller ve aileleri katıldı.

İl Müdürü Arslanbenzer; burada yaptığı konuşmada kadroya geçen personellerin kadrolarının hayırlı ve bereketli olmasını, KYK yurtları olarak bizlere emanet edilen öğrencilere hizmet edilmesi noktasında şimdiye dek göstermiş oldukları çaba ve gayretin artarak devam edeceğini belirterek, kadroya geçiş işlemleri tamamlanan personellere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Düzenlenen program kapsamında, kadroya geçen yurt personellerinin aldıkları ilk maaşları ile topladıkları para Mehmetçik Vakfının banka hesabına yatırıldı.